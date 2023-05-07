Соболев: «Спартак» играет лучше «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил решение главного рефери матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Зенитом» засчитать второй гол питерцев. Напомним, в поле игру обслуживает судья Павел Кукуян.

«Спартак» играет лучше «Зенита». Нам показалось, что там был фол «Зенита» на Зобнине. Но это домашнее судейство для питерцев. Нормально», - цитирует Соболева «Матч ТВ».

Отметим, что в случае победы в сегодняшней игре команда Сергея Семака за четыре тура до конца сезона станет чемпионом страны в пятый раз подряд.