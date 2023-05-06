К одному из российских футболистов московского «Спартака» есть интерес из Европы. Об этом сообщил источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». О каком именно игроке идёт речь, источник не уточнил.

«Спартак» на текущий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 7 мая, – против «Зенита» на поле соперника. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Добавим, что до конца сезона 2022/2023 «Спартаку» остаётся провести всего лишь пять матчей Премьер-лиги.