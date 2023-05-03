Малафеев: «Малком выделяется, но каков сейчас уровень РПЛ?»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о нападающем «сине-бело-голубых» Малкоме Филипе.

«Сопоставима ли игра Малкома с уровнем «ПСЖ»? У меня к этому двойственное отношение. Да, Малком выделяется, но каков сейчас уровень РПЛ? Сравниваем ее с Италией, Францией и Германией? Нет. Вопрос заключается именно в этом», — цитирует Малафеева «Матч ТВ».

Нет никакой гарантии, что Малком заиграет в «ПСЖ» так же, как в «Зените», если бы в России уровень сопротивления был бы выше, то бразилец вырос бы еще больше, считает эксперт.

В этом сезоне 26-летний Малком забил 25 голов и сделал 9 результативных передач в 31 матче во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.