Веретенников: «Гегемония «Зенита» продолжается»

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Немного расстраиваюсь, что сейчас в чемпионате России нет жёсткой конкуренции за чемпионство, чтобы команды до последнего тура шли очко в очко. Гегемония «Зенита» продолжается. Думаю, ничто не помешает им стать ещё раз чемпионами», — заявил экс-форвард «Ротора», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, наличие легионеров в составе «Зенита» является важным показателем для доминирования петербургского клуба в Премьер-лиге.

Напомним, что «сине-бело-голубые» выиграли последние четыре розыгрыша чемпионата России. В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака опережают идущий на второй строчке «Ростов» на 11 очков за пять туров до конца сезона.