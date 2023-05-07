Джикия высказался об ошибке Селихова в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об ошибке голкипера столичного клуба Александра Селихова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита», после которой полузащитник команды с берегов Невы Клаудиньо открыт счёт в матче.

«Это ошибки, которые свойственны всем людям и мне. На это никак по-другому смотреть не надо. Конечно, мы его поддержали», - приводит слова Джикия Sport24.

Напомним, что «Зенит» одержал победу со счётом 3:2 и за четыре тура конца чемпионата гарантировал себе золотые медали, в пятый год подряд. Отрыв от ЦСКА составляет 13 очков.