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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия высказался об ошибке Селихова в матче с «Зенитом»

07 Мая 2023 • 21:36 Комментировать (2)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об ошибке голкипера столичного клуба Александра Селихова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита», после которой полузащитник команды с берегов Невы Клаудиньо открыт счёт в матче.

«Это ошибки, которые свойственны всем людям и мне. На это никак по-другому смотреть не надо. Конечно, мы его поддержали», - приводит слова Джикия Sport24.

Напомним, что «Зенит» одержал победу со счётом 3:2 и за четыре тура конца чемпионата гарантировал себе золотые медали, в пятый год подряд. Отрыв от ЦСКА составляет 13 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов Георгий Джикия
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Комментарии (2)
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TEREX
07 Мая 2023 в 21:53
ну ни чё абосакаль вас ышо натренит..)) будити химикаф абыгравать..))
1962
07 Мая 2023 в 21:44
Дармоеды вы! Таких ошибок даже во дворе не совершают...
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