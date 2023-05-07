«Зенит» добавил вторую звезду на эмблему

«Зенит» оперативно добавил вторую звезду на свою клубную эмблему. Изменения уже были внесены на страничках клуба в социальных сетях.

Как мы уже сообщали, «Зенит» получил право нанести вторую звезду на эмблему после десятого чемпионства в своей истории. Девять раз питерцы становились чемпионами России, а один раз – чемпионами СССР.

Отмечать чемпионство «Зенит» будет после следующего домашнего матча чемпионата России. В субботу, 13 мая, команда Сергея Семака будет принимать «Краснодар» на своём поле. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.