Салихова высказалась о работе судей в матче между «Зенитом» и «Спартаком»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о судейство в матче 26-го тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и столичным клубом. В игре было несколько спорных моментов.

«Про Иванова я говорила больше всех на протяжении последних двух лет. Мнение о нем этот матч не изменил, а лишь, наоборот, подкрепил», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что главным арбитром встречи был Павел Кукуян, а Сергей Иван работал на VAR.

«Зенит» одержал победу со счётом 3:2 и за четыре тура до конца чемпионата гарантировал себе золотые медали.