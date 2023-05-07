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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова высказалась о работе судей в матче между «Зенитом» и «Спартаком»

07 Мая 2023 • 22:00 Комментировать (1)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о судейство в матче 26-го тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и столичным клубом. В игре было несколько спорных моментов. 

«Про Иванова я говорила больше всех на протяжении последних двух лет. Мнение о нем этот матч не изменил, а лишь, наоборот, подкрепил», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что главным арбитром встречи был Павел Кукуян, а Сергей Иван работал на VAR.

«Зенит» одержал победу со счётом 3:2 и за четыре тура до конца чемпионата гарантировал себе золотые медали. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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kostet
07 Мая 2023 в 22:37
Ну парни,почему рот опять освободили,не задерживаем очередь.
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