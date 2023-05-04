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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев предположил, что повлияло на результаты «Спартака» весной

04 Мая 2023 • 21:25 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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07.05 18:00

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, с чем связан спад «красно-белых» во второй части сезона.

«Я не нахожусь внутри коллектива, мне сложно сказать что происходит. Может быть, где-то была ошибка в предсезонной подготовке — не исключаю этого. Может, что-то происходит внутри коллектива. Были травмы», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Напомним, с зимней паузы «Спартак» вышел на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, однако весной растерял свое преимущество. После 25 туров «Спартак» (49 очков) располагается на третьем месте и рискует остаться без медалей по итогам чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев
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