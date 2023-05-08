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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Если из «Зенита» разъедутся легионеры и будут играть русские, то им будет трудно» эксклюзив

08 Мая 2023 • 13:50 Комментировать (1)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер ЦСКА, «Спартака», «Урала» и других команд Российской премьер-лиги Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о следующем сезоне чемпионата России.  

«Если иностранцы разъедутся, будут русские играть, то «Зениту» труднее будет. Да и у других команд могут уехать большое количество легионеров. Поэтому надо отталкиваться от следующего сезона, как он начнётся», — сказал Тарханов.

Вчера, 7 мая, «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:2 и гарантировал победу в сезоне-2022/23. Таким образом, команда из Санкт-Петербурга стала победителем Премьер-лиги в 10-й раз. Это событие позволяет «Зениту» нанести вторую звезду на эмблему.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Легионеры Александр Тарханов РПЛ
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Комментарии (1)
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Wetr123
08 Мая 2023 в 14:24
Если из рпл убрать всех НЕРУССКИХ , то это будет даже не первая лига😁
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