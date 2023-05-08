Бывший главный тренер ЦСКА, «Спартака», «Урала» и других команд Российской премьер-лиги Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о следующем сезоне чемпионата России.

«Если иностранцы разъедутся, будут русские играть, то «Зениту» труднее будет. Да и у других команд могут уехать большое количество легионеров. Поэтому надо отталкиваться от следующего сезона, как он начнётся», — сказал Тарханов.

Вчера, 7 мая, «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:2 и гарантировал победу в сезоне-2022/23. Таким образом, команда из Санкт-Петербурга стала победителем Премьер-лиги в 10-й раз. Это событие позволяет «Зениту» нанести вторую звезду на эмблему.