Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Зенит» и «Спартак» ненавидят друг друга, для них не существует слова «уважение»

02 Мая 2023 • 16:28 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», ответил на вопрос насчёт возможного чемпионского коридора для питерцев со стороны «Спартака».

Как известно, «Зенит» может стать чемпионом России по итогам воскресного поединка против «Спартака».

«Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение - это ни в коем не случае не является унижением. Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует 7 мая в 18:00 по московскому времени. Шансы стать чемпионами у питерцев будут в том случае, если днём ранее «Ростов» не сможет обыграть дома «Факел».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
16:39 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил кандидатуру Кержакова для «Динамо»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил вероятность увольнения Йокановича
16:28 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» и «Спартак» ненавидят друг друга, для них не существует слова «уважение»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис выступил против чемпионского коридора для «Зенита»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов оценил назначение арбитра Кукуяна на матч «Зенит» - «Спартак»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»
15:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» пытается избавиться от Педриньо
15:40 · Россия. Премьер-лига
Глеб: Футболисты из РПЛ могут переезжать в Англию
15:26 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: Я мечтаю вернуться в «Зенит»
15:20 · Кубок России
Деменко уверен, что «Краснодар» пройдёт «Акрон»
15:19 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не обсуждает уход Бувача
15:11 · Россия. Премьер-лига
Ежов: «Сергеев — просто железный человек»
15:03 · ФНЛ-2. Группа 4
«Новосибирск» уволит Бояринцева слухи
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» приняло решение по Норманну
14:45 · Россия. Премьер-лига
Назначен арбитр на матч «Зенит» - «Спартак» 1
Все новости
Рекомендуем