Петржела: «Зенит» и «Спартак» ненавидят друг друга, для них не существует слова «уважение»

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», ответил на вопрос насчёт возможного чемпионского коридора для питерцев со стороны «Спартака».

Как известно, «Зенит» может стать чемпионом России по итогам воскресного поединка против «Спартака».

«Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение - это ни в коем не случае не является унижением. Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует 7 мая в 18:00 по московскому времени. Шансы стать чемпионами у питерцев будут в том случае, если днём ранее «Ростов» не сможет обыграть дома «Факел».