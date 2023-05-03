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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Кузяеву стоит попробовать себя в Европе»

03 Мая 2023 • 11:44 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе полузащитника петербургской команды Далера Кузяева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

По мнению эксперта, 30-летнему футболисту стоит попробовать свои силы в другом чемпионате и выйти из зоны комфорта.

«Наверное, ему стоит попробовать себя, если есть возможность играть в Европе. Кузяев сам решит, что ему делать, а мы должны принять его решение», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

Также Лепёхин выразил мнение, что возможный уход Кузяева не станет серьёзной потерей для «Зенита», так как клуб обладает хорошим внутренним ресурсом и сможет заменить футболиста.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев Фатих Карагюмрюк Константин Лепёхин
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