Абаскаль – о втором голе «Зенита»: «Будет скандал»

«Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 и стал чемпионом России. В среде фанатов и болельщиков обсуждаются решения главного арбитра Павла Кукуяна. Так, например, перед вторым голом питерцев рефери не зафиксировал нарушение правил против Романа Зобнина. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«По поводу второго гола, возможно, будет скандал, там был фол на Зобнине», - сказал Абаскаль, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Добавим, что «Зенит» стал чемпионом десятый раз в своей истории, поэтому на эмблеме клуба появилась вторая звезда.