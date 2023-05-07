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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль – о втором голе «Зенита»: «Будет скандал»

07 Мая 2023 • 20:57 Комментировать (4)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

«Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 и стал чемпионом России. В среде фанатов и болельщиков обсуждаются решения главного арбитра Павла Кукуяна. Так, например, перед вторым голом питерцев рефери не зафиксировал нарушение правил против Романа Зобнина. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«По поводу второго гола, возможно, будет скандал, там был фол на Зобнине», - сказал Абаскаль, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Добавим, что «Зенит» стал чемпионом десятый раз в своей истории, поэтому на эмблеме клуба появилась вторая звезда.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Павел Кукуян Гильермо Абаскаль
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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kostet
07 Мая 2023 в 21:08
Надеюсь Ахмат буде четвертым,а не этот позор футбола.
kostet
07 Мая 2023 в 21:06
А за 2 секунды до этого фол Зобнина на Кузяеве,и что? Получил ответку,Кукуян видел и то ито и дал играть.А рыжая псина только скулит.
Валерий Валерий
07 Мая 2023 в 21:03
спартак это вечный скандал, а не футбол...
TEREX
07 Мая 2023 в 21:02
ни када небыла и вот апеть..)) сопли..слюни..слёзы..диарея..)) всё как всигда..ни чиво ни миняица в энтам карыти..))
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