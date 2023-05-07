Малафеев: «Будет приятным дополнением, если «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком». Напомним, сегодня президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что награждение питерцев в случае их победы в чемпионате России пройдёт 13 мая.

«Отличная мотивация для нашей команды — выиграть дома и забрать очередное чемпионство в матче с принципиальным соперником. В целом не важно, с каким соперником оформлять чемпионство «Зениту», но это было бы приятным дополнением», — цитирует Малафеева ТАСС.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» могут получить золотые медали за победу в высшем российском дивизионе сразу после победы над столичным «Спартаком».