Зобнин: Как обойти «Зенит»? Не терять очков

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о том, что нужно сделать «красно-белым» для более успешной конкуренции с «Зенитом».

«Что нужно сделать, чтобы в следующем сезоне опережать «Зенит»? Играть более стабильно, не терять очков, как мы это весной делали — имею ввиду ничьи с «Динамо», «Уралом», — приводит слова Зобнина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и записал в свой актив три результативные передачи.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре Российской премьер-лиги и в пятый раз подряд стал чемпионом страны.