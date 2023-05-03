Агент сообщил, что Мантуан хочет остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Густаво Мантуана, ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе. Напомним, 21-летний вингер находится в аренде, права на игрока принадлежат бразильскому «Коринтиансу».

«Переговоры по выкупу Мантуана все еще не начались. Все зависит от желания «Зенита». Густаво очень хочет остаться в команде», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Мантуан принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором одного ассиста.

Контракт футболиста с «Коринтиансом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца оценивается в 3 миллиона евро.