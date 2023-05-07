Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поздравил «Зенит» с чемпионством.

«О судействе надо забыть на время. Сейчас нужно поздравить «Зенит» с чемпионством. Обе команды могут играть лучше, ярче, в более высоком темпе. Вообще, игра тяжеловатая была. В какие-то моменты взрывались и показывали современный футбол. Главное – была интрига до последних минут матча, интрига, которая держала в напряжении зрителей. А это главная задача в футболе. Сегодня, я думаю, у зрителей гамма впечатлений от матча», — сказал Колосков.

«Зенит» в 26-м туре РПЛ победил «Спартак» (3:2) и досрочно оформил чемпионство в Премьер-лиге. Это достижение стало 10-м в истории клуба.