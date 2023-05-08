Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о судейских ошибках в пользу «Зенита» на фоне чемпионства команды.

«При чём тут судейские ошибки? У нас не одна игра, команды 30 игр сыграли, чтобы стать чемпионами или вылететь. Поэтому в течение такого длительного времени даже если где-то были ошибки, они не стали фатальными. Они бывают как в одну, так и в другую сторону. Эта не та тема, которую сейчас надо обсуждать», — сказал Колосков.

7 мая «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:2 и набрал 64 очка. Команда Сергея Семака досрочно гарантировала чемпионство в сезоне-2022/23. Ближайший преследователь, ЦСКА, имеет 51 очко и потерял математические шансы на победу в чемпионате.