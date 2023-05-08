Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Зенитом». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу питерцев.

- «Спартак» показал достойную игру?

- Да, «Спартак» бился. Было видно, что команда не намерена уступать, но «Зенит» всё равно в этом туре стал чемпионом. Игра в обороне в очередной раз всё немного подпортила. Селихов допустил человеческую ошибку, но второй и третий мячи «Зенита» - это ошибки обороны.

- Справедливо ли Кукуян засчитал второй гол в ворота «Спартака»?

- Я уже стараюсь не комментировать судейские решения. Даже не знаю, что сказать. Для меня непонятно, почему он не назначил пенальти, когда нарушали правила на Бальде. Неделю назад в матче «Зенит» - «Крылья Советов» защитник так же нарушил правила на Кузяеве. Там пенальти поставили, тут – нет. Я не могу разобраться в судейских трактовках.

- Вам показалось, что Александр Селихов перенервничал в ситуации с первым голом хозяев?

- Произойти может всё, что угодно, но Селихов – опытный футболист, для меня этот момент оказался неожиданным. Такая ошибка сильно повлияла на настрой.