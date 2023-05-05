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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» поздравил Спаллетти с чемпионством у руля «Наполи»

05 Мая 2023 • 00:37 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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07.05 18:00

Бывший клуб Лучано Спаллетти, петербургский «Зенит» поздравил итальянского специалиста с восьмым трофеем в карьере. Напомним, сегодня вечером «Наполи» официально стал чемпионом Италии, сыграв вничью с «Удинезе» - 1:1.

«Grande Mister! Лучано Спаллетти — чемпион Италии! Впервые в карьере! Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто!», - пишет пресс-служба «Зенита» в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, что дважды Спаллетти стал чемпионом России с «Зенитом». Это случилось в 2010 и 2012 годах. Также у итальянца Кубок и Суперкубок России, завоёванные с «сине-бело-голубыми».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Наполи
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