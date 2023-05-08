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Салихова: Надеюсь, что Кукуян и Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга

08 Мая 2023 • 01:47 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, иронично высказалась о судействе в матче 26-го тура Российской премьер-лиги между столичным клубом и питерским «Зенитом». 

Салихова отметила, что надеется, что Павел Кукуян (главный арбитр) и Сергей Иванов (арбитр VAR) также получат золотые медали и будут удостоены званий почётных жителей Санкт-Петербурга. 

«При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит». Парни бились и сделали всё для победы, но тяжело играть 11 на 13», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru

Напомним, что «Зенит» одержал победу со счётом 3:2 и гарантировал себе золотые медали за четыре тура до конца чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Иванов Павел Кукуян Зарема Салихова
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