Салихова: Надеюсь, что Кукуян и Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, иронично высказалась о судействе в матче 26-го тура Российской премьер-лиги между столичным клубом и питерским «Зенитом».

Салихова отметила, что надеется, что Павел Кукуян (главный арбитр) и Сергей Иванов (арбитр VAR) также получат золотые медали и будут удостоены званий почётных жителей Санкт-Петербурга.

«При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит». Парни бились и сделали всё для победы, но тяжело играть 11 на 13», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» одержал победу со счётом 3:2 и гарантировал себе золотые медали за четыре тура до конца чемпионата.