Горшков считает, что «Зенит» обыграет «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Спартак».

По мнению эксперта, «сине-бело-голубые» одержат победу в этой встрече, несмотря на то, что и «красно-белые» постараются преподнести своему сопернику сюрприз.

«Думаю, всё же победят петербуржцы, потому что они играют дома, могут даже чемпионами стать. У «Зенита» шансов на победу больше, но у «Спартака» тоже будет большая мотивация», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Отметим, что если «Зенит» обыграет «Спартак», а в другой игре тура «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом», петербуржцы досрочно выиграют чемпионат России.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.