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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» в большинстве дожал «Спартак» и завоевал пятый подряд чемпионский титул!

07 Мая 2023 • 20:01 Комментировать (10)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

«Зенит» и «Спартак» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 7 мая на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит3:2Спартак Москва
(1:0) Клаудиньо13'  
  33'Бальде Диао Кейта (1:1)
(2:1) Мостовой Андрей39'  
  85'Промес Квинси (2:2)
(3:2) Сергеев Иван90'  
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав 46' (Чистяков Дмитрий ( 46'  85') Родригао де СоузаРенан Роберт 87' (Мантуан Густаво ( 87') Дуглас СантосКузяев ДалерБарриос ВильмарКлаудиньо 90' (Бакаев Зелимхан ( 90') Малком ФилипеКассьерра Матео 87' (Сергеев Иван ( 87') Мостовой Андрей 62' (Вендел Маркус ( 62'  77')
Запасные: Ерохин АлександрОдоевский ДаниилАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилВасютин Александр
Селихов АлександрДенисов ДаниилДуарте Алексис  73'  76'Чернов Никита  51' 64' (Маслов Павел ( 64') Тавареш ТомашЗиньковский Антон  35' 77' (Хлусевич Даниил ( 77') Мартинс КристоферЗобнин РоманПромес КвинсиБальде Диао Кейта 64' (Мозес Виктор ( 64') Соболев Александр Сергеевич 77' (Николсон Шамар ( 77')
Запасные: Зорин ДаниилПруцев ДанилКлассен ЛеонВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрДжикия ГеоргийИгнатов Михаил
07 мая. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Битва «Зенита» со «Спартаком» всегда ожидается с особым трепетом (все билеты на матч раскупили заранее), так тут ещё и мощнейшая турнирная мотивация добавилась. «Зенит» в шаге от пятого подряд чемпионского титула – достаточно лишь обыграть «Спартак» на своём поле и можно праздновать двойной успех: золото РПЛ и победу над принципиальным соперником. Красивый сценарий, помчали за которым питерцы почти сразу.

В стартовых составах минимум неожиданностей, разве что у «Зенита» вышел Кузяев вместо Вендела, а у «Спартака» остался на скамейке запасных Джикия и в основе организовалось целая атакующая четвёрка: Соболев, Бальде, Зиньковский, Промес. Мог ли такой эмоциональный матч начаться скучно? Конечно, нет. Веселье обеспечил Селихов. Александр максимально подождал прессинга Клаудиньо и стал выносить, только когда бразилец уже налетел. Голкипер «Спартака» пробил аккурат в выставленную ногу Клаудиньо, от которой мяч и закатился в сетку – 1:0.

Прилив эмоций от такого мяча получили трибуны «Газпром Арены» и сам «Спартак». Немного хоть забегали «красно-белые», создали пару неприятных подходов, заработали пару угловых. После одного из корнеров мощно выпрыгнул Мартинс, пробив в угол. Кержаков к штанге не успевал, однако подстраховал там голкипера Дуглас Сантос. Вылетал на ворота Кержакова и Кейта Бальде, пробивший с ходу, но запустивший мяч чуть правее створа.

Однако давление «Спартака» возрастало и к концу тайма стало непомерным, ответный мяч всё же состоялся. Заброс из глубины, Соболев продлевает чуть левее, куда устремляется Промес. В касание Квинси возвращается мяч на линию вратарской, а там Бальде расстреливает Кержакова при полном попустительстве Ренана – 1:1. Но всего шесть минут был впереди «Спартак»: Малком сыграл на Клаудиньо, тот подключил Мостового, который в окружении трёх соперников пробил в угол – 2:1. Селихов не видел момент удара и даже не шелохнулся.

Отыгрываться нужно было «Спартаку», но «Зенит» уверенно вёл игру во втором тайме. На дубль заходил Андрей Мостовой, в касание паливший из пределов штрафной площади после передачи Кассьерры. Чуть-чуть не попал в створ. Паника возникала и после подачи со стандарта. Чистяков протыкал мяч в створ, но Селихов тут сыграл надёжно. Облегчил концовку для «Зенита» и одновременно сделал её более нервной Алексис Дуарте.

Какой-то безрассудный подкат двумя ногами в Малкома и красная карточка для Дуарте через паузу на VAR. В меньшинстве завершил матч «Спартак», но смог воспротивиться пятому чемпионству Санкт-Петербурга! Чистяков не успел к мячу, врезав по ноге Мартинсу. Дело происходило в штрафной площади, поэтому Кукуян побежал смотреть повтор и вернулся с вердиктом – пенальти. Промес с «точки» мощно пробил в угол, Кержаков достать не сумел – 2:2.

Правда, у «Зенита» осталось время на ответ. На первой добавленной минуте Иван Сергеев мастерски замкнул прострел Мантуана и поставил точку в матче – 3:2! «Зенит» победил принципиального соперника и завоевал пятый подряд чемпионский титул.

Заслужил ли «Зенит» победу над «Спартаком»?
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Спартак Москва Зенит
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
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Bathet30
07 Мая 2023 в 21:15
Мне к матчу не удалось успеть. Спартак судя по всему боролся до последнего?
kostet
07 Мая 2023 в 21:25
Ну если только с судьями боролся как обычно.
Яшка-жИган
07 Мая 2023 в 20:50
Айнананэй! Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TEREX
07 Мая 2023 в 20:55
ай на на нэй..гуляим яшка..)) гуляй табор да утра..)) пой гитара симиструная..)) эххххх кучиряваи зажыгай...))
старый ХЬЮ
07 Мая 2023 в 20:34
Всех СБГ с заслуженным очередным золотым кубком! Зенит с досрочной победой! Зенит со второй звездой! Эпично,что это произошло в игре со Спартаком.
только не мясо
07 Мая 2023 в 20:31
Всех Зенитчиков с очередной победой в чемпионате и в чемпионатах - то ли ещё будет!) Отдельные поздравления Михаилу Бирюкову с днюхой и юбилеем!)
KLINSMANN
07 Мая 2023 в 20:22
🎈🎆🎇🎆🎆🎈🎈🎈🎈🎈🎈 оле оле чемпионы))
Андрей Трунов
07 Мая 2023 в 20:51
Как судейство в матче?
TEREX
07 Мая 2023 в 20:19
хрюдиля виликадушна памагли дасрочна аформить чимпиёнства Зенита..)) видать нихватила им сала и мяса чёбы укатать ЗЕНИТ..)) ЗЕНИТ ЗЕНИТ ЗЕНИТ ЧЕМПИОНННННННННННН...!!!
kostet
07 Мая 2023 в 20:06
Что можно от Иванушки ожидать,только тупой опрос в конце.
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