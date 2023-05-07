«Зенит» в большинстве дожал «Спартак» и завоевал пятый подряд чемпионский титул!

«Зенит» и «Спартак» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 7 мая на стадионе «Газпром Арена».

Битва «Зенита» со «Спартаком» всегда ожидается с особым трепетом (все билеты на матч раскупили заранее), так тут ещё и мощнейшая турнирная мотивация добавилась. «Зенит» в шаге от пятого подряд чемпионского титула – достаточно лишь обыграть «Спартак» на своём поле и можно праздновать двойной успех: золото РПЛ и победу над принципиальным соперником. Красивый сценарий, помчали за которым питерцы почти сразу.

В стартовых составах минимум неожиданностей, разве что у «Зенита» вышел Кузяев вместо Вендела, а у «Спартака» остался на скамейке запасных Джикия и в основе организовалось целая атакующая четвёрка: Соболев, Бальде, Зиньковский, Промес. Мог ли такой эмоциональный матч начаться скучно? Конечно, нет. Веселье обеспечил Селихов. Александр максимально подождал прессинга Клаудиньо и стал выносить, только когда бразилец уже налетел. Голкипер «Спартака» пробил аккурат в выставленную ногу Клаудиньо, от которой мяч и закатился в сетку – 1:0.

Прилив эмоций от такого мяча получили трибуны «Газпром Арены» и сам «Спартак». Немного хоть забегали «красно-белые», создали пару неприятных подходов, заработали пару угловых. После одного из корнеров мощно выпрыгнул Мартинс, пробив в угол. Кержаков к штанге не успевал, однако подстраховал там голкипера Дуглас Сантос. Вылетал на ворота Кержакова и Кейта Бальде, пробивший с ходу, но запустивший мяч чуть правее створа.

Однако давление «Спартака» возрастало и к концу тайма стало непомерным, ответный мяч всё же состоялся. Заброс из глубины, Соболев продлевает чуть левее, куда устремляется Промес. В касание Квинси возвращается мяч на линию вратарской, а там Бальде расстреливает Кержакова при полном попустительстве Ренана – 1:1. Но всего шесть минут был впереди «Спартак»: Малком сыграл на Клаудиньо, тот подключил Мостового, который в окружении трёх соперников пробил в угол – 2:1. Селихов не видел момент удара и даже не шелохнулся.

Отыгрываться нужно было «Спартаку», но «Зенит» уверенно вёл игру во втором тайме. На дубль заходил Андрей Мостовой, в касание паливший из пределов штрафной площади после передачи Кассьерры. Чуть-чуть не попал в створ. Паника возникала и после подачи со стандарта. Чистяков протыкал мяч в створ, но Селихов тут сыграл надёжно. Облегчил концовку для «Зенита» и одновременно сделал её более нервной Алексис Дуарте.

Какой-то безрассудный подкат двумя ногами в Малкома и красная карточка для Дуарте через паузу на VAR. В меньшинстве завершил матч «Спартак», но смог воспротивиться пятому чемпионству Санкт-Петербурга! Чистяков не успел к мячу, врезав по ноге Мартинсу. Дело происходило в штрафной площади, поэтому Кукуян побежал смотреть повтор и вернулся с вердиктом – пенальти. Промес с «точки» мощно пробил в угол, Кержаков достать не сумел – 2:2.

Правда, у «Зенита» осталось время на ответ. На первой добавленной минуте Иван Сергеев мастерски замкнул прострел Мантуана и поставил точку в матче – 3:2! «Зенит» победил принципиального соперника и завоевал пятый подряд чемпионский титул.