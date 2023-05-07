«Спартак» реализовал пенальти и сравнял счёт в матче с «Зенитом»

В 25-м туре Премьер-лиги «Зенит» принимает «Спартак» в матче, который может стать чемпионским для команды Сергея Семака. Питерские футболисты вели на протяжении больше части матча после результативных ударов Клаудиньо и Андрея Мостового при голевом ударе у соперника в исполнении Кейта Бальде.

Ближе к концу игры защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков неаккуратно сыграл против Кристофера Мартинса и привез пенальти. К мячу подошел Куинси Промес и реализовал пенальти - 2:2.

На эту минуту чемпионство «Зенита» откладывается.