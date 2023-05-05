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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Для «Спартака» будет принципиально не дать «Зениту» стать чемпионом в очной игре» эксклюзив

05 Мая 2023 • 15:43 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Ветеран «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу матчей лидеров в предстоящем туре РПЛ.

- Главный матч тура – «Зенит» - «Спартак». Сможет ли «Спартак» взять очки, или более вероятен разгром, учитывая игру «красно-белых» в обороне?

- Это будет интересный, напряженный матч. «Зенит» близок к тому, чтобы выиграть чемпионство. Для «Спартака» это будет суперпринципиальный поединок. Настрой будет запредельным, а результат непредсказуемым. Уверен, что для «Спартака» будет принципиально не дать «Зениту» стать чемпионом в этой игре.

- За счет чего «Спартак» может набрать очки?

- Только за счет настроя и своей игры.

- Мы увидим противостояние лидеров команд Малкома с Промесом. Насколько для них битва между собой будет принципиальной? Все-таки они борются за звание лучшего бомбардира РПЛ.

- Не думаю, что будет какая-то битва. Это игра двух клубов. Для каждого из них важно, чтобы выиграла его команда.

- «Ростов» сейчас борется за второе место, и в соперниках у него будет «Факел», который туром ранее обыграл «Динамо». Какой результат ждете?

- «Ростов» сильнее по всем параметрам. Плюс играет дома. Он выглядит явным фаворитом. «Динамо» тоже считали таковым в противостоянии с воронежцами. Тем футбол и интересен, что результаты не всегда бывают предсказуемыми.

- Как скажется на «Ростове» обидная ничья со «Спартаком»?

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- Ничего обидного там не было. Результат абсолютно по игре. Он закономерный. Если разобрать игру на холодную голову, то все по делу.

- Если «Ростов» выиграет у «Факела», то «Зенит» не сможет стать чемпионом в этом туре. Результат матча ростовчан может сказаться на игре тура?

- Какое-то значение он точно будет иметь. Если «Ростов» потеряет очки, у «Зенита» добавится мотивации. Но не намного. В любом случае встреча со «Спартаком» особенная для питерцев, как и для москвичей.

- Вам в этом матче хотелось бы видеть возможную битву за золото или не хотелось бы, чтобы питерцы его добыли в матче со «Спартаком»?

- Я хочу, чтобы «Спартак» набрал очки в матче с «Зенитом».

- ЦСКА примет «Оренбург». Учитывая, что «армейцы» сейчас на ходу, они вряд ли потеряют очки?

- Да. ЦСКА сейчас находится в хорошей форме, Регулярно набирает очки, игру показывает интересную и качественную. «Армейцы» здесь фавориты, но и «Оренбург» - непростая команда. Он уже доказал, что может набирать очки не только дома, но и на выезде. Может преподносить сюрпризы. Думаю, будет интересный матч.

- Есть мнение, что из трех претендентов на второе место ЦСКА показывает наиболее понятный и содержательный футбол. А вы бы кому отдали предпочтение в борьбе за серебро?

- Все три команды имеют равные шансы. Все быстро меняется в футболе. Два-три последних тура ЦСКА выглядит предпочтительнее, но что будет в последних турах, мы не знаем. Возможно, «Спартак» прибавит, а «армейцы» сбавят обороты. От каждой игры очень многое зависит.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Евгений Бушманов
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