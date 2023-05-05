Нигматуллин: «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался перед матчем 26-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак». Отметим, что если в этом туре «Ростов» не сможет одолеть «Факел», а «сине-бело-голубые» обыграют «Спартак», то они досрочно станут чемпионами страны.

«При всем моем уважении и неравнодушному отношению к «Спартаку», «Зенит» подтвердит свое пятое чемпионство в этом матче. Петербуржцев можно назвать фаворитами в предстоящей игре», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 7 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.