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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»

05 Мая 2023 • 17:26 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.60 2 6.10
07.05 18:00

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался перед матчем 26-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак». Отметим, что если в этом туре «Ростов» не сможет одолеть «Факел», а «сине-бело-голубые» обыграют «Спартак», то они досрочно станут чемпионами страны.

«При всем моем уважении и неравнодушному отношению к «Спартаку», «Зенит» подтвердит свое пятое чемпионство в этом матче. Петербуржцев можно назвать фаворитами в предстоящей игре», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 7 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Нигматуллин
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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