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Непомнящий: «Вендел — сильнейший из зенитовских бразильцев»

04 Мая 2023 • 21:27 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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07.05 18:00

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался об игре Вендела за петербургский «Зенит».

«Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев — это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы «Зенита» — качественные футболисты», — заявил бывший тренер сборной Камеруна в интервью изданию «РБ Спорт». По словам эксперта, Вендел, в отличие от остальных легионеров «сине-бело-голубых», одинаково хорош в оборонительной и атакующей игре, что позволит ему не затеряться в европейском топ-клубе со своим большим потенциалом.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. На счету 25-летнего полузащитника девять голов при четырёх ассистах в 31 матче в рамках всех состязаний нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Непомнящий Маркус Вендел
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