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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов допустил победу «Спартака» над «Зенитом»

04 Мая 2023 • 15:55 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют в гостях с «Зенитом».

Ветеран допустил, что «красно-белые» сумеют добиться в Санкт-Петербурге победы.

«Не знаю, сможет ли «Спартак» переиграть на футбольном поле «Зенит», но если брать только результат, то всё возможно. Надеюсь, скоро «Спартак» найдёт свою игру», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени. Отметим, что если петербуржцы одержат победу, а в другой игре тура «Ростов» не обыграет «Факел», то «сине-бело-голубые» досрочно выиграют чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Гаврилов
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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