Бывший игрок «Спартака» Гаврилов высказался о победе «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о победе питерского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги после того, как «сине-бело-голубые» оказались сильнее столичного клуба в рамках 26-го тура РПЛ.

Экс-игрок сборной СССР похвалил команду с берегов Невы, ведь она по делу стала чемпионом в этом году.

«Я бы не сказал, что «Зенит» сильно доминирует, просто уровень игроков у нас такой слабый. «Спартак» сегодня хорошо играл, надо посмотреть, как были пропущены мячи и разобрать ошибки», - приводит слова Гаврилова «Газета.Ру».

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» опережает ЦСКА на 13 очков.