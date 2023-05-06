Бушманов: «Думаю, что ЦСКА и «Спартак» разыграют серебро РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о борьбе за второе место в РПЛ.

Напомним, что после 25 туров чемпионата России вторую строчку занимает «Ростов», опережающий третий «Спартак» на одно очко. Следом идёт ЦСКА, отстающий от южан на два балла. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.

По мнению Бушманова, серебряные медали между собой разыграют «Спартак» и ЦСКА, так как «Ростов» может не выдержать давления в заключительных турах из-за недостатка опыта.

«Думаю, что шансы у трёх команд равны, но ЦСКА сейчас выглядят здорово — они, мне кажется, и займут второе место. «Ростов» пока держится, но думаю, в концовке они могут и не выдержать давления. Конечно, и «Спартак» будет до последнего бороться за серебро», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».