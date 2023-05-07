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Черчесов: «Кузяев может быть интересен «Ференцварошу»

07 Мая 2023 • 09:14 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
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Через 7 ч. 18 мин.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на информацию об интересе венгерского клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

Напомним, что действующий контракт 30-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня нынешнего года. Ранее сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ференцварош Станислав Черчесов Далер Кузяев
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