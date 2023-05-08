Радимов: «То, как Дуарте прыгнул в ноги Малкому – это подло»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о фоле защитника «Спартака» Алексиса Дуарте на нападающем «сине-бело-голубых» Малкоме в матче 26-го тура РПЛ.

По мнению Радимова, парагвайский футболист поступил подло и мог нанести бразильцу серьёзную травму.

«Тут должно быть уважение к тем, кто ест с тобой один хлеб. Потому что то, как он прыгнул в ноги Малкому – это подло. Хорошо, что не сломал ничего. А ведь попади он чуть раньше – мог бы и перелом быть серьёзный», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 3:2. Этот успех позволил «сине-бело-голубым» оформить своё пятое чемпионство подряд. «Спартак» же опустился на четвёртую строчку в турнирной таблице. От второго ЦСКА «красно-белые» отстают на два балла. До конца турнира командам осталось провести по четыре встречи.