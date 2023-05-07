Семак: «По какой причине клуб решил вместе с РФС перенести празднование, я не знаю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (3:2) ответил на вопрос о дате празднования чемпионства.

- Как вы относитесь перенести вручение титула? Не лучше было бы получить его сегодня, а не после матча с «Краснодаром»?

- Это не от нас зависит. Мы выходим и делаем свою работу. По какой причине, или почему так клуб решил вместе с РФС, я не знаю, но в любом случае, поверьте мне, победа дорогого стоит. Ради того, чтобы получить медаль или кубок, от этого никто точно не расстроился. Главное, что мы выиграли и сделали то, что мы хотели, к чему мы стремились.

- Был ли в праздничной послематчевой праздничной раздевалке обращение к Михаилу Бирюкову?

- Нет, мы его сегодня утром поздравили всей командой и после победы еще раз поздравили в раздевалке. Все-таки 65 лет раз в жизни, как и любой другой день рождения. Михаил Юрьевич так же работает, я думаю, единственный человек, который принимал участие во всех победах без исключения. Это уже такое переходящее знамя нашего клуба, которое мы должны бережно хранить, лелеять и ценить. Что мы и делаем. За его профессиональные и человеческие качества. Конечно, очень рады, что он у нас есть.