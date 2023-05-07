Мостовой: «Чемпионский коридор для «Зенита»? Это вообще невозможно»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, стоит ли «красно-белым» устраивать чемпионский коридор для «Зенита», если петербуржцы одержат победу в игре 26-го тура РПЛ.

Эксперт считает, что в российский футбол лучше внедрять свои традиции, чем заимствовать их у европейских лиг.

«Наверное, такое можно внедрить в наш футбол, но было бы лучше своё что-то придумать. Чемпионский коридор для «Зенита»? Это вообще невозможно. До матча этого никто не делает», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Если хозяева одержат в этой игре победу, то досрочно выиграют чемпионат.