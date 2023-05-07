Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

- «Зенит» может стать чемпионом уже в этом туре. Позволит ему «Спартак» это сделать?

- Результат может быть любой. Далеко не всегда самый сильный выигрывает у более слабого. Мы видим «Факел», который то «Динамо» обыграл, то «Ростов». Он был готов на сто процентов, а соперники не смогли сыграть в свою силу. Это футбол, и такое бывает. Это относится и к предстоящему матчу.

- Но «Зенит» - явный фаворит?

- Да. «Зенит» - фаворит по потенциалу, но нельзя сказать, что «Спартак» можно легко обыграть даже питерцам. Даже при заметном преимуществе команды Семака победить может и «Спартак». Хотя, конечно, у хозяев больше шансов.

- В этом матче не сыграет Литвинов и непонятно, сможет ли выйти на поле Джикия. В центральной зоне у «красно-белых» будут проблемы?

- Конечно, будут. Эта центральная ось. Без Джикии будет сложно защищать ворота. А если в обороне гости будут играть с ошибками, то шансов почти не будет.

- Каким вам представляется этот матч?

- «Зенит» будет владеть мячом и чаще атаковать, тем более он играет дома и от этого матча зависит чемпионство. Мотивация будет высокой, плюс это внутренняя история между клубами. Обе стороны будут настроены на максимальную самоотдачу. У «Зенита» будет превосходство. Это команда боевая, с характером, а не просто более классная. Так что игра будет интересная. Если «Спартак» потеряет центральных защитников, то будет сложнее обороняться.

- На что «Спартак» может уповать? За счет чего может взять очки?

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- В командной игре основной результат приносят командные действия. Но роль личности нельзя исключать нигде. Конечно, личность ничего не сделает, если команда разваленная, но если она действует слаженно, то отдельные действия высококлассных футболистов приносят результат. Можно из сложной ситуации забить. И мастер это сделает. Промес – талантливый игрок. У него может получиться, но у «Зенита» таких футболистов больше.

- Малком и Промес сейчас определяют между собой лучшего бомбардира чемпионата. Чья игра вам больше импонирует?

- Игра обоих нравится. Я уважаю футболистов, которые имеют высокое индивидуальное мастерство. Это всегда хороший интеллект. Но без эмоций, жажды победы, динамики – это малоэффективно. Оба игроки всем этим обладают. Они играют от души. Но Малком - футболист более высокого класса.

- Ожидаете каких-то инцидентов между игроками? Мы же помним массовую драку в Кубке России.

- Все может быть. Хотя то, что происходило в том матче, это урок, что так нельзя себя вести. Страдает в конечном итоге команда. Надо управлять своими эмоциями.

- В этом сезоне «Зенит» проведет больше всего матчей именно со «Спартаком»: один был в Суперкубке, два - в Кубке России, один - в РПЛ в Москве, а теперь в Питере. Такое количество матчей – это хорошо, или оно снижает интерес к данным противостояниям?

- Это хорошо. Интерес не снижается. Он снижается, когда счет 7:0, 6:0, когда идет игра в одни ворота. А когда есть борьба на поле и результат не известен заранее, это здорово. Я за то, чтобы таких матчей в РПЛ было много. Когда есть эмоции, то такие встречи всегда вызывают интерес.

Елена Григорьевская