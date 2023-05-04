Рианчо: «Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о том, стоит ли «красно-белым» организовывать чемпионский коридор для «Зенита», если петербургская команда досрочно выиграет чемпионат России.
По мнению испанского специалиста, нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю.
«Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение — это важнейший принцип спорта. Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».
Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. На данный момент петербургская команда уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на 11 очков. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.
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