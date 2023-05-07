Почему «Зенит» не наградят в случае чемпионства после матча со «Спартаком» - названы две причины

«Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам воскресного матча против «Спартака». Впрочем, при таком раскладе церемония награждения состоится на следующей неделе – после игры против «Краснодара».

Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», перенос возможной церемонии связан с несколькими причинами. Во-первых, «Зенит» не успевал реализовать всё из запланированного, а планирует клуб «грандиозное празднование получения второй звезды». Питерцы решили не торопиться. Во-вторых, в условиях майских праздников сейчас есть повышенный риск в вопросах безопасности.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует в 18:00. Не пропустите текстовую трансляцию.

Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом России в игре со «Спартаком»