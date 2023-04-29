Соболев – лидер сезона РПЛ по числу мячей, забитых головой

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев сегодня в компенсированное время заработал ничейный результат в матче с «Ростовом» для своего клуба, сделав счёт 1:1.

Примечательно, что теперь по числу голов, забитых головой, нападающий стал лидером в Российской премьер-лиге, если учитывать только текущий сезон, сообщает Opta. Всего у Соболева четыре забитых этой частью тела мяча.

А еще у спартаковца набралось пять голов в последних трёх матчах Премьер-лиги. В прошлом туре «Спартак» обыграл дома «Краснодар» (4:3), россиянин оформил дубль. Также у Соболева дубль в матче 22 тура против столичного «Динамо» (3:3). В матче 23 тура против «Торпедо» нападающий не участвовал.

Соболев спас на 4-й добавленной минуте из трёх: «Спартак» выстрадал ничью в матче с «Ростовом»