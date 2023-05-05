Червиченко уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием перед матчем 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Если «Зенит» не обыграет «Спартак», то это просто стечение обстоятельств, которое иногда бывает. Нет ни одной линии у «Спартака» сильнее, кроме вратарской, чем у «Зенита». Я думаю, что у «Спартака» будут проблемы — мяча на три», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, если бы не помощь судей, то «Спартак» не смог бы добиться положительных результатов с «Краснодаром» и «Ростовом», но в игре с «Зенитом» такого не будет, в этом плане преимущество у «сине-бело-голубых».

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет 7 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.