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Мостовой — о Слуцком: «Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки»

04 Мая 2023 • 10:48 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об экс-главном тренере ЦСКА и «Рубина» Леониде Слуцком.

Эксперт назвал Слуцкого нефутбольным человеком и попросил при нём не произносить имя тренера.

«Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Где он на воротах стоял? Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент Слуцкий находится без клуба. Последним местом работы именитого наставника был казанский «Рубин», который он покинул в середине ноября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Мостовой
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