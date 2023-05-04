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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин не сомневается, что «Зенит» обыграет «Спартак»

04 Мая 2023 • 22:11 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.70 2 5.90
07.05 18:00

Бывший игрок питерского «Зенита», футбольный эксперт Андрей Аршавин дал прогноз на центральный матч 26 тура Российской премьер-лиги. В нём питерский «Зенит» примет дома столичный «Спартак». И вполне возможно, что в грядущие выходные РПЛ уже официально узнает имя нового чемпиона.

«Спартак» стартовал весной хорошо, после клуб залихорадило, пошли перепады. Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у них не было соответствующего опыта», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Что касается результата дерби, то по итогу матча Аршавин уверенно ставит на «Зенит».

«Побеждать «Зенит» должен, 3:1», - добавляет Аршавин.

Напомним, что возможное официальное чемпионство «Зенита» будет зависеть и от матча «Ростова» с «Факелом». И если дончане потерпят поражение, а питерцы победят московского соперника, то «Зенит» официально станет чемпионом России в пятый раз кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Аршавин
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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