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Орлов: Кузяев немало сделал для «Зенита», он имеет моральное право не продлевать контракт

03 Мая 2023 • 15:37 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился комментарием о возможном уходе из «Зенита» полузащитника Далера Кузяева. Ранее сообщалось, что турецкий «Фатих Карагюмрюк» заинтересован в подписании 30-летнего хавбека.

«Далер же уже дал понять, что не намерен продлевать контракт с «Зенитом». Значит, похоже, уйдет. Что ж, он имеет на это полное моральное право. Немало сделал для питерцев. Сейчас, видимо, решил сменить обстановку», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, уход Кузяева не станет большой потерей для «Зенита», в последнее время он не так часто выходит в стартовом составе, поэтому «сине-бело-голубые» смогут найти ему замену.

В нынешнем сезоне Кузяев провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором семи результативных передач. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Далер Кузяев
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