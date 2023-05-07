Петржела: «Уверен, сегодня «Зенит» обыграет «Спартак» и оформит чемпионство»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России, в котором петербургская команда примет на своём поле «Спартак».

Напомним, что в случае победы «сине-бело-голубые» досрочно выиграют турнир. Чешский специалист выразил уверенность в том, что «Зениту» удастся добиться нужного результата.

«Уверен, сегодня «Зенит» обыграет «Спартак» и оформит чемпионство. «Зенит» стал чемпионом ещё давно, но будет особенно красиво поднять трофей дома после матча со «Спартаком», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.