Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «Спартак» не рискнёт играть с «Зенитом» в открытый футбол»

25 Апреля 2023 • 14:24 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Спартак» не станет играть против «сине-бело-голубых» в открытый футбол.

«Спартак» не рискнет играть с «Зенитом» в открытый футбол. Признаться, думал, что и «Динамо» предложит петербуржцам игру на встречных курсах, однако «бело-голубые» сконцентрировались на обороне. «Спартаку» глупо играть в Санкт-Петербурге в атакующий футбол», — приводит слова Веденеева Bobsoccer.

После 24 туров «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 58 очков. «Спартак» идет на третьей строчке, в копилке команды 48 баллов.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет 7 мая в рамках 26-го тура РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Сергей Веденеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
14:43 · Россия. Премьер-лига
Губерниев не ждёт глобальных изменений с Fan ID
14:38 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «В матче с «Зенитом» динамовцы вдесятером стояли у своих ворот»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Спартак» не рискнёт играть с «Зенитом» в открытый футбол»
14:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не накажут за поведение фанатов
14:13 · Россия. Премьер-лига
Маслов объяснил, почему «Спартак» провалил первый тайм с «Краснодаром»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кади остался в Москве, ему проведут полное обследование головы
14:10 · Россия. Премьер-лига
Ахметов пожаловался на фанатов «Спартака»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о легионере «Спартака»: «Это уровень Второй лиги»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кади в порядке и возвращается с командой в Краснодар»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Когда у «Спартака» лидеры возвращаются — это уже другой «Спартак»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин: «Выгнали, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс»
13:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» проведёт первый летний сбор на своей базе
13:47 · Россия. Премьер-лига
Журавель призвал убрать Заболотного из состава ЦСКА
13:42 · Россия. Премьер-лига
Бышовец предположил, какие команды разыграют медали в РПЛ
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» определился, где проведёт летние сборы
Все новости
Рекомендуем