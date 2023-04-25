Веденеев: «Спартак» не рискнёт играть с «Зенитом» в открытый футбол»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Спартак» не станет играть против «сине-бело-голубых» в открытый футбол.

«Спартак» не рискнет играть с «Зенитом» в открытый футбол. Признаться, думал, что и «Динамо» предложит петербуржцам игру на встречных курсах, однако «бело-голубые» сконцентрировались на обороне. «Спартаку» глупо играть в Санкт-Петербурге в атакующий футбол», — приводит слова Веденеева Bobsoccer.

После 24 туров «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 58 очков. «Спартак» идет на третьей строчке, в копилке команды 48 баллов.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет 7 мая в рамках 26-го тура РПЛ.