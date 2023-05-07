Нападающий «Спартака» Шамар Николсон планирует остаться в московском клубе по окончании текущего сезона.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Николсон не планирует покидать Россию в грядущее трансферное окно, несмотря на ряд предложений из чемпионата Турции. Источник, знакомый с ситуацией сообщает, что Николсон намерен доказать, что способен играть в основе. При этом, «Спартак», в случае достойного предложения готов рассмотреть возможность продажи форварда.

Напомним, Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущем сезоне 26-летний ямаец провёл в составе «красно-белых» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6,5 миллионов евро.