Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Спартака» и «Ростова».

«Спартак» играл намного лучше, чем в матче с «Краснодаром». А результат получился хуже, так бывает. Видно было, что обе команды играли осторожно и бережно. Это, в принципе, было понятно. Поэтому моментов было немного. Когда сложности возникали, обе команды пытались упростить игру длинными передачами.

После классного гола «Ростова» игра перевернулась. У «Спартака» вышли люди, которые как раз для голов. Можно было грузить в штрафную и пытаться забить, что команда и делала. Ну и забили всё-таки в конце. Логичный результат. Равная игра, поэтому ничья справедлива», - сказал Мостовой.