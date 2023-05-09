Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 26-го тура РПЛ.

- Главный матч этого тура «Зенит» - «Спартак». Какие он оставил впечатления?

- «Спартак выглядел достойно и оказал сопротивление питерцам. Но в любом случае «Зенит» сильнее и смотрелся поинтереснее. Играл с запасом, не на максимуме своих возможностей.

- Что скажет о работе судьи Кукуяна, которого критикуют после этого матча?

- Конечно, шероховатости бывают, но в этой игре таких ошибок, которые повлияли бы на ее ход, не было. Единственная ошибка, которая повлияла, – это ляп Селихова. «Спартаку» после этого ляпа пришлось заново настраиваться. А судья играть не мешал. В конце матча даже появилась надежда на ничью, когда гости сравняли счет, но футболисты допустили много ошибок, когда пропустили третий мяч.

- Очень неожиданный результат получился в Ростове, где «Факел» набрал три очка. В свете борьбы за серебро этот результат может сказаться на притязаниях команды Карпина?

- Конечно, это повлияет. Потеря любого очка в борьбе за серебро будет влиять. «Ростов» проиграл в этом туре, у «Спартака» не выиграл до этого, и на втором месте уже ЦСКА. У «армейцев» явный акцент на серебро. Но борьба за второе место будет идти до последнего. Тем более «Ростову» еще играть с «армейцами».

- ЦСКА набрал хороший ход и обыграл «Оренбург» у себя дома 2:1. За счет чего «армейцам» удалось прибавить весной?

- На данный момент у них наиболее предпочтительные шансы на серебро – команда поймала кураж. Но никто не знает, что будет через неделю. А если говорить о прогрессе ЦСКА, то он сейчас хорошо выглядит функционально. Команда быстро двигается, у ребят хорошо ходит мяч, есть эффективность в атаке. Они очень свежо выглядят, и это дает ощущение легкости. Но еще надо посмотреть график на финише.

- «Локомотив» легко разобрался с «Сочи». Ожидаемый результат?

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- Да. Вариантов там не было. «Сочи» сейчас выглядит не так убедительно. А «Локомотив» - наиболее свежая и интересная команда в РПЛ. Даже учитывая «Зенит». «Железнодорожники» и без Дзюбы были сильной командой, но пришел Артём, и если ему доверять, то он может повести за собой. Так и получилось. Там и состав хороший, плюс «Локомотив» стал коллективом. А Дзюба - волевой игрок, который тянет за собой партнеров. И «Локомотив» из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя.

- «Динамо» лишь в самой концовке вырвало победу у «Химок». Команда Йокановича разочаровывает?

- Безусловно. Даже эта вымученная победа с явным аутсайдером еще раз подтверждает, что «Динамо» находится не в лучшем состоянии. Команда хороша, если не опускается ниже своей планки. А «Динамо» играет ниже своих возможностей. Это видно. Но команда может расцвести, как и «Локомотив», если ее немного поправить и усилить. Может даже стать сильнее «железнодорожников».

- «Ахмат» крупно переиграл «Торпедо». Удивляют результаты грозненцев? Команда держится на пятом месте.

- Они выглядят неплохо. В атаке выделяется Конате. Он цепляется за мяч, тащит «Ахмат». Он как Дзюба в «Локомотиве». Клуб забивает и побеждает. А «Торпедо» уже, по сути, вылетело.

- Вас не удивляют результаты «Крыльев Советов»? В этом туре самарцы проиграли «Краснодару» 1:2. Команда катится вниз в таблице и находится в одном очке от стыковых матчей.

- «Крылья Советов» не выглядят обреченными или в кризисе. Играют они довольно неплохо и проигрывают в серьезной борьбе. Они долгое время играли в меньшинстве в прошедшем матче. И все равно бились, сражались и старались набрать очки. У них есть футбольный задор. Просто у этой команды постоянно забирают талантливых ребят, хотя и новые таланты появляются. Но им не хватает опыта, чтобы они стали более сильными.

Елена Григорьевская