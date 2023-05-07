Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Невы может оформить чемпионство, если окажется сильнее московского «Спартака».

Экс-игрок сборной России отметил, что для «сине-бело-голубых» будет привилегией обыграть самого принципиального соперника для Петербурга и стать чемпионом.

«Это будет очень круто. В это трудно было поверить до вчерашнего матча «Ростова». Трудно написать сценарий лучше, чем-то, что сейчас есть у «Зенита», - заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Поединок начнётся в 18:00 по московскому времени.