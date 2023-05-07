«Зенит» приблизился к рекорду «Спартака» по чемпионствам подряд

«Зенит» снова стал чемпионом России. Команда Сергея Семака обеспечила себе первое место в Премьер-лиге после воскресной домашней победы над «Спартаком» со счётом 3:2.

Для «Зенита» это пятое чемпионство подряд и десятое в общем, если брать чемпионаты России и СССР.

Стоит сказать, что «Зенит» приблизился к рекорду «Спартака». В своё время «красно-белые» шесть раз кряду становились чемпионами России – в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Чтобы повторить рекорд, питерцам нужно выиграть титул в следующем сезоне.

Любопытно, что «Спартак» после тех шести подряд чемпионств не выигрывал титул целых 16 лет…