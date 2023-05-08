Зобнин: «Критика Орлова? Его мнение для меня ничего не значит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о критике в свой адрес со стороны футбольного эксперта и болельщика «Зенита» Геннадия Орлова. Перед началом очного противостояния «Спартака» и «Зенита» Орлов заявил, что Зобнин не должен играть в стартовом составе «красно-белых».

«Орлов просто меня не любит. Всегда жестко по мне проходится. Не знаю, что я ему сделал. Уже привык. Его мнение для меня ничего не значит», — приводит слова Зобнина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал на свой счет три результативные передачи.