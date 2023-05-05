Аленичев раскритиковал защитника «Спартака» Дуарте

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игре защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте.

«После поражения от «Акрона» я сказал, зачем за 4,5 миллиона евро вы покупаете Дуарте? После этого матча я его на самолете отправил бы домой. А когда второй мяч «Краснодар» забивал, Дуарте совсем остановился на поле. Это что такое?» — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний парагваец принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трудовой договор Дуарте со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в четыре миллиона евро.